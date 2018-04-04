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На Андріївському узвозі прибрали всі МАФи

Продавцям українських товарів ручної роботи запропоновані місця на Алеї художників
Вранці, 4 квітня здійснено демонтаж малих архітектурних форм на верхньому майданчику Андріївського узвозу.
На Андріївському узвозі прибрали всі МАФи Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Білоцерковець зазначив, що продавцям українських товарів ручної роботи запропоновані місця на Алеї художників. Для цього продавці так званого "Ukrainian hand made" повинні заключити договір з Подільською районною адміністрацією, - повідомив радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Раніше повідомлялось, що на Алеї художників облаштували спеціальні робочі місця для торгівлі, на які тепер повинні переїхати продавці з кіосків на перетині Десятинної та Володимирської вулиць.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Нагадаємо, що в Києві почали зносити МАФи, котрі, як стверджують комунальники, незаконно розташовані у підземних переходах біля станції метро Майдан Незалежності.

Додамо, що в Солом’янському районі Києва (житловий масив Караваєві Дачі) 7-го лютого комунальники демонтували частину МАФів біля місцевого радіоринку.

 
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04 04 2018 10:57
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