На Андріївському узвозі прибрали всі МАФи

Вранці, 4 квітня здійснено демонтаж малих архітектурних форм на верхньому майданчику Андріївського узвозу.

Білоцерковець зазначив, що продавцям українських товарів ручної роботи запропоновані місця на Алеї художників. Для цього продавці так званого "Ukrainian hand made" повинні заключити договір з Подільською районною адміністрацією, - повідомив радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Раніше повідомлялось, що на Алеї художників облаштували спеціальні робочі місця для торгівлі, на які тепер повинні переїхати продавці з кіосків на перетині Десятинної та Володимирської вулиць.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Нагадаємо, що в Києві почали зносити МАФи, котрі, як стверджують комунальники, незаконно розташовані у підземних переходах біля станції метро Майдан Незалежності.

Додамо, що в Солом’янському районі Києва (житловий масив Караваєві Дачі) 7-го лютого комунальники демонтували частину МАФів біля місцевого радіоринку.