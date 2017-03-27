На антикорупційні протести 26 березня вийшли до 60 тисяч людей по всій Росії, – ЗМІ

Мітинги та пікети пройшли у 82 містах

У Москві, за неофіційними даними, на акцію вийшли до 30 тисяч осіб, за даними поліції – 8 тисяч, у Санкт-Петербурзі – від 5 до 10 тисяч.

Без урахування Москви та Петербурга, понад 30 тис. осіб взяли участь в антикорупційних акціях по всій Росії.

Таку інформацію повідомила радіостанція "Ехо Москви", зробивши підрахунок на підставі даних місцевих ЗМІ, фото- та відеозаписів мітингів і пікетів.

У Москві, за неофіційними даними, на акцію вийшли до 30 тис. осіб, за даними поліції – 8 тис., у Санкт-Петербурзі – від 5 до 10 тис.

Загалом було оголошено про проведення акцій у 100 містах, фактично мітинги і пікети пройшли у 82.

Нагадаємо, під час акцій протесту проти корупції в Москві затримали 800 чоловік, у Санкт-Петербурзі – більше 130 чоловік.

Журналіста видання The Guardian Алека Льюна затримали під час антикорупційних протестів у Москві.

На опозиціонера, ініціатора антикорупційних мітингів "Он вам не Димон" Олексія Навального, затриманого в Москві, склали адміністративний арешт до суду.

Російська поліція затримала всіх співробітників офісу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

У Росії жоден з федеральних каналів не став переривати заплановані передачі, щоб повідомити про багатотисячні антикорупційні акції.