На антикорупційні протести 26 березня вийшли до 60 тисяч людей по всій Росії, – ЗМІ
Без урахування Москви та Петербурга, понад 30 тис. осіб взяли участь в антикорупційних акціях по всій Росії.
Таку інформацію повідомила радіостанція "Ехо Москви", зробивши підрахунок на підставі даних місцевих ЗМІ, фото- та відеозаписів мітингів і пікетів.
У Москві, за неофіційними даними, на акцію вийшли до 30 тис. осіб, за даними поліції – 8 тис., у Санкт-Петербурзі – від 5 до 10 тис.
Загалом було оголошено про проведення акцій у 100 містах, фактично мітинги і пікети пройшли у 82.
Нагадаємо, під час акцій протесту проти корупції в Москві затримали 800 чоловік, у Санкт-Петербурзі – більше 130 чоловік.
Журналіста видання The Guardian Алека Льюна затримали під час антикорупційних протестів у Москві.
На опозиціонера, ініціатора антикорупційних мітингів "Он вам не Димон" Олексія Навального, затриманого в Москві, склали адміністративний арешт до суду.
Російська поліція затримала всіх співробітників офісу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.
У Росії жоден з федеральних каналів не став переривати заплановані передачі, щоб повідомити про багатотисячні антикорупційні акції.
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