На антикорупційному мітингу в Москві поліція затримала понад 700 людей
"У Москві на акції "Вимагаємо відповідей" затримано мінімум 731 чоловік", - повідомляє "ОВС-Інфо".
Ці дані станом на 18:45 за місцевим часом. Затримані розвезені по 39-ти відділах поліції.
"Інформація доповнюється і оновлюється, дзвінки на гарячу лінію і повідомлення про затримання через додаток "Червона кнопка" не припиняються. Акція була узгоджена владою Москви - громадянам дозволили "погуляти" по Тверській без гасел і плакатів. Також був узгоджений мітинг на проспекті Сахарова", - пише видання.
Також повідомляється, що двох учасників мітингу везуть в Слідчий комітет.
Нагадаємо, що сьогодні, 12-го червня, російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий силовиками в Москві.
Як повідомляв iPress.ua, на антикорупційних мітингах в РФ, організованих у понеділок, 12 червня, опозиціонером Олексієм Навальним і Фондом боротьби з корупцією, почалися затримання.
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