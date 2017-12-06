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На антикорупційному мітингу в Москві поліція затримала понад 700 людей

Двох учасників мітингу везуть в Слідчий комітет
У столиці Росії на антикорупційному мітингу поліція вже затримала 731 людину.
На антикорупційному мітингу в Москві поліція затримала понад 700 людей Фото: gdb.rferl.org

"У Москві на акції "Вимагаємо відповідей" затримано мінімум 731 чоловік", - повідомляє "ОВС-Інфо".

Ці дані станом на 18:45 за місцевим часом. Затримані розвезені по 39-ти відділах поліції.

"Інформація доповнюється і оновлюється, дзвінки на гарячу лінію і повідомлення про затримання через додаток "Червона кнопка" не припиняються. Акція була узгоджена владою Москви - громадянам дозволили "погуляти" по Тверській без гасел і плакатів. Також був узгоджений мітинг на проспекті Сахарова", - пише видання. 

Також повідомляється, що двох учасників мітингу везуть в Слідчий комітет.

Нагадаємо, що сьогодні, 12-го червня, російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий силовиками в Москві.

Як повідомляв iPress.ua, на антикорупційних мітингах в РФ, організованих у понеділок, 12 червня, опозиціонером Олексієм Навальним і Фондом боротьби з корупцією, почалися затримання.

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12 06 2017 20:18
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