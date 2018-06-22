Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На антипрезидентських протестах у Нікарагуа загинули 212 людей

Поранені близько 1300
У Нікарагуа під час протестів проти президента країни Даніеля Ортеги кількість жертв зросла до 212.
На антипрезидентських протестах у Нікарагуа загинули 212 людей Фото: afp.com

Про це заявили в Міжамериканській комісії з прав людини, повідомляє AFP.

Поранення отримали близько 1300 людей.

Масові протести в Нікарагуа розпочалися 18 квітня через плани уряду реформувати систему соціального забезпечення. Вона передбачала підвищення ставки відрахувань на соціальне страхування до 22,5% для близько 700 тис. працівників.

Хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Протести змусили його відкликати реформу, звільнити заарештованих, послабити тиск на ЗМІ та закликати демонстрантів до політичного діалогу. Попри поступки влади мітингувальники закликають до перевиборів.

Цього тижня у Нікарагуа зупинилися перемовини щодо мирного врегулювання кризи після того, як представники від опозиції й медіатори від католицької церкви пішли із зустрічі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2018 21:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.