На антипрезидентських протестах у Нікарагуа загинули 212 людей

Про це заявили в Міжамериканській комісії з прав людини, повідомляє AFP.

Поранення отримали близько 1300 людей.

Масові протести в Нікарагуа розпочалися 18 квітня через плани уряду реформувати систему соціального забезпечення. Вона передбачала підвищення ставки відрахувань на соціальне страхування до 22,5% для близько 700 тис. працівників.

Хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Протести змусили його відкликати реформу, звільнити заарештованих, послабити тиск на ЗМІ та закликати демонстрантів до політичного діалогу. Попри поступки влади мітингувальники закликають до перевиборів.