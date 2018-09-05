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На Арсенальній стартувала хода "Безсмертний полк"

На Арсенальній намагалися прорвати кордон поліції: є затриманий
У Києві біля станції метро Арсенальна зібралися учасники акції "Безсмертний полк".
На Арсенальній стартувала хода "Безсмертний полк" Фото: Громадське

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, безпосередньо в акції бере участь близько 200 осіб, серед учасників - мати загиблої екс-регіонала Ірини Бережної, Олена Бережна. 

Учасники ходи мають при собі плакати з портретами загиблих у роки Другої світової війни.  Учасники рухаютимуться "коридором" від "Арсенальної" до площі Слави, до якого правоохоронці пропускають  через рамки металошукачів. 

Фото: Українська правда

Біля місця збору грають радянські фронтові пісні. Разом з тим на вул. Івана Мазепи почав грати оркестр, який виконує українські пісні, "Ніч яка місячна", до прикладу. 

Станом на 10:20 біля "Арсенальної" зібралися близько 500 осіб для участі у ході "Безсмертний полк". 

Фото: Українська правда

На вул.Івана Мазепи у Києві невідомі намагалися прорвати кордон поліція, внаслідок інциденту затримано учасника націоналістичного руху, голову броварського осередку "Моноліт", - повідомляють кореспонденти Української правди з місця події. 

Окрім того недалеко від площі Слави правоохоронці затримали чоловіка, який намагався пронести рушницю, повідомив в ефірі "112 Україна" начальник ГУ НП Києва Андрій Крищенко.

Наразі учасники ходи продовжують збиратися біля метро "Арсенальна", звідки пройдуть маршем "Безсмертний полк". Станом на 10:30 тут зібралося до 1500 людей. 

За словами Крищенка, в районі метро "Арсенальна" порядок забезпечують близько 2 тис правоохоронців, проводиться поверхнева перевірка, задіяно кінологів і металошукачі.

Нагадаємо, 9 травня поліцейські Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Львівської областей, а також міста Києва працюватимуть у посиленому режимі.

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09 05 2018 10:43
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