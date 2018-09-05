На Арсенальній стартувала хода "Безсмертний полк"

На Арсенальній намагалися прорвати кордон поліції: є затриманий

У Києві біля станції метро Арсенальна зібралися учасники акції "Безсмертний полк".

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, безпосередньо в акції бере участь близько 200 осіб, серед учасників - мати загиблої екс-регіонала Ірини Бережної, Олена Бережна.

Учасники ходи мають при собі плакати з портретами загиблих у роки Другої світової війни. Учасники рухаютимуться "коридором" від "Арсенальної" до площі Слави, до якого правоохоронці пропускають через рамки металошукачів.

Фото: Українська правда

Біля місця збору грають радянські фронтові пісні. Разом з тим на вул. Івана Мазепи почав грати оркестр, який виконує українські пісні, "Ніч яка місячна", до прикладу. Станом на 10:20 біля "Арсенальної" зібралися близько 500 осіб для участі у ході "Безсмертний полк". Фото: Українська правда На вул.Івана Мазепи у Києві невідомі намагалися прорвати кордон поліція, внаслідок інциденту затримано учасника націоналістичного руху, голову броварського осередку "Моноліт", - повідомляють кореспонденти Української правди з місця події. Окрім того недалеко від площі Слави правоохоронці затримали чоловіка, який намагався пронести рушницю, повідомив в ефірі "112 Україна" начальник ГУ НП Києва Андрій Крищенко. Наразі учасники ходи продовжують збиратися біля метро "Арсенальна", звідки пройдуть маршем "Безсмертний полк". Станом на 10:30 тут зібралося до 1500 людей. За словами Крищенка, в районі метро "Арсенальна" порядок забезпечують близько 2 тис правоохоронців, проводиться поверхнева перевірка, задіяно кінологів і металошукачі.

Нагадаємо, 9 травня поліцейські Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Львівської областей, а також міста Києва працюватимуть у посиленому режимі.