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На аукціоні пам'яті Данила Дідика в Харкові зібрали понад 80 тисяч гривень для допомоги дітям

Лотами стали, зокрема, футболки знаменитих спортсменів, м'ячі відомих футбольних команд
Понад 80 тисяч гривень зібрав на підтримку дітей, які потребують допомоги, аукціон у Харкові пам'яті 15-річного Данила Дідика, загиблого внаслідок теракту біля Палацу спорту у лютому 2015 року.
На аукціоні пам Фото: ukrinform.com

Про це розповів один з організаторів аукціону, випускник Харківської школи №11 Ігор Уманський, повідомляє "Укрінформ".

"Це третій за рахунком аукціон "Баш на баш", організований за ініціативи учнів школи №11, де вчився Даня. Зібрані гроші – понад 80 тис. грн – будуть перераховані на підтримку обласного Будинку дитини №1, дітям з онкологією і захворюваннями серця, дітям із сімей бійців, загиблих в АТО", – пояснив Уманський.

За його словами, лотами стали, зокрема, футболки знаменитих спортсменів, м'ячі відомих футбольних команд: "Лоти отримані в обмін на саморобні роботи школярів".


Фото: mediaport.ua

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року від вибуху в колоні активістів біля Палацу спорту на місці загинули дві людини, ще двоє, серед них і 15-річний школяр Данило Дідик, померли в лікарні. Поранено було 11 чоловік.

Через три дні за підозрою у теракті затримали трьох харків'ян: Дворнікова, Тетюцького, Башликова. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку у Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. дол. Їм загрожує довічний термін.

Справу щодо теракту біля Палацу спорту слухає Фрунзенський райсуд Харкова.

14 квітня суд продовжив трьом обвинуваченим запобіжний захід до 12 червня 2017 року.

21 квітня суд у відповідь на клопотання обвинувачених і захисту прийняв рішення про слухання справи – усі 16 томів –  спочатку. Чергове засідання призначили на 26 квітня.

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22 04 2017 23:15
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