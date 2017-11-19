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На аукціоні в ОАЕ автомобільний номер продали за $3 млн

Всього на аукціоні продали автомобільних реєстраційних номерів на суму майже $15 млн
На аукціоні в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах місцевий підприємець Ахмед аль-Марзукі придбав реєстраційний номер для свого автомобіля за 10 млн дирхамів (близько $3 млн).
На аукціоні в ОАЕ автомобільний номер продали за $3 млн Фото: khaleejtimes.com

Аукціон проводився компанією Emirates Auction. "Я дуже радий і гордий тим, що отримав реєстраційний номер 2", - заявив 23-річний бізнесмен, повідомляє Khaleej Times.

За його словами, він купив цей номер "через його значущість для нації". Щорічно 2 грудня в ОАЕ відзначають Національний день у пам'ять про об'єднання семи еміратів у 1971 році.

На аукціоні продавалися й інші рідкісні реєстраційні номери. Наприклад, номер 11 продали за $1,5 млн. Ще один підприємець, Мохаммед Аль-Мазруі, купив своєму 12-річному синові Халіфа номер 1111. Всього на аукціоні продали автомобільних реєстраційних номерів на суму майже $15 млн. Усі ці гроші підуть на благодійність.

Нагадаємо, що картину Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" було продано на торгах аукціонного дому Christie's у Нью-Йорку за 450 млн доларів.

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19 11 2017 11:58
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