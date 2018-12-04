На аукціоні в Парижі іноземець придбав два скелети динозаврів за $2 млн

Шанувальниками покупки скелетів динозаврів також є актори Леонардо Ді Капріо і Ніколас Кейдж

На аукціоні Drouot в Парижі пішли з молотка два скелети динозаврів за більш ніж 1,4 млн євро (2,2 млн дол.).

"Іноземець придбав два скелети динозаврів: Диплодока і Алозавра", - йдеться в повідомленні Business Times. Громадянство покупця невідомо.

Скелет Диплодока становить 12 метрів в довжину, Алозавра - 3,8 м.

Ці види динозаврів існували в Юрський період (близько 145 млн років тому) на території сучасної Північної Америки.

Повідомляється, що стало модно купувати на аукціонах скелети динозаврів. Прихильниками такого виду діяльності є актори Леонардо Ді Капріо і Ніколас Кейдж.

Нагадаємо, що на аукціоні в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах місцевий підприємець Ахмед аль-Марзукі придбав реєстраційний номер для свого автомобіля за 10 млн дирхамів (близько $3 млн).