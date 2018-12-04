CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа аукціоні Drouot в Парижі пішли з молотка два скелети динозаврів за більш ніж 1,4 млн євро (2,2 млн дол.).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На аукціоні в Парижі іноземець придбав два скелети динозаврів за $2 млн
Шанувальниками покупки скелетів динозаврів також є актори Леонардо Ді Капріо і Ніколас Кейдж
Фото: РА
"Іноземець придбав два скелети динозаврів: Диплодока і Алозавра", - йдеться в повідомленні Business Times. Громадянство покупця невідомо.
Скелет Диплодока становить 12 метрів в довжину, Алозавра - 3,8 м.
Ці види динозаврів існували в Юрський період (близько 145 млн років тому) на території сучасної Північної Америки.
Повідомляється, що стало модно купувати на аукціонах скелети динозаврів. Прихильниками такого виду діяльності є актори Леонардо Ді Капріо і Ніколас Кейдж.
Нагадаємо, що на аукціоні в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах місцевий підприємець Ахмед аль-Марзукі придбав реєстраційний номер для свого автомобіля за 10 млн дирхамів (близько $3 млн).
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12 04 2018 08:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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