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На Авдіївському коксохімі сталася аварійна зупинка, - директор заводу

Видачу коксу відновлено
У понеділок на Авдіївському коксохімічному заводі сталася повна аварійна зупинка.
На Авдіївському коксохімі сталася аварійна зупинка, - директор заводу Фото: companion.ua

"У понеділок була повна аварійна зупинка через пробій ізоляції одного з багаторазово пошкоджених обстрілами кабелів, однак протягом години ми змогли за допомогою 2,5 мегаватного генератора і пристрою плавного пуску запустити газодувну машину номер 3 і відновити видачу коксу і власну генерацію", - на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор АКХЗ Муса Магомедов.

"Щодо відновленню введення на Авдіївку і АКХЗ: знаємо де пошкодження, проте режим тиші не забезпечено, сподіваємося завтра буде краще ніж сьогодні і вдасться відновити енергопостачання міста, нас і ДФС", - додав він.

Нагадаємо, що з початку ведення бойових дій АКХЗ зупинявся понад 13 разів. Підприємство неодноразово зазнавало масованого обстрілу.

На його території розірвалося понад 320 снарядів, дев'ять працівників загинули, понад 50 осіб дістали поранення.

АКХЗ входить до групи "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова.

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06 03 2017 18:17
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