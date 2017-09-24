На авіашоу в Італії винищувач упав у море: пілот загинув

Під час авіашоу в місті Террачіні (Італія) розбився винищувач Eurofighter Typhoon. Літак упав у море, виконуючи одну з фігур вищого пілотажу.

Як повідомляє La Stampa, пілот не встиг катапультуватися і загинув на місці.

За штурвалом перебував 36-річний капітан італійських Військово-повітряних сил Габріеле Орланді.

Окрім пілота в катастрофі ніхто не постраждав, оскільки літак розбився на відстані від глядачів і суден, які перебували біля узбережжя.

Нагадаємо, у Греції в районі Керасія в п'ятницю, 22 вересня, розбився приватний літак, на борту якого перебували двоє українців. Грецький телеканал Ena Channel опублікував відео, зняте на місці авіакатастрофи.