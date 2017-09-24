CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час авіашоу в місті Террачіні (Італія) розбився винищувач Eurofighter Typhoon. Літак упав у море, виконуючи одну з фігур вищого пілотажу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На авіашоу в Італії винищувач упав у море: пілот загинув
Пілот не встиг вивести літак із піке
Фото: lastampa.it
Як повідомляє La Stampa, пілот не встиг катапультуватися і загинув на місці.
За штурвалом перебував 36-річний капітан італійських Військово-повітряних сил Габріеле Орланді.
Окрім пілота в катастрофі ніхто не постраждав, оскільки літак розбився на відстані від глядачів і суден, які перебували біля узбережжя.
Нагадаємо, у Греції в районі Керасія в п'ятницю, 22 вересня, розбився приватний літак, на борту якого перебували двоє українців. Грецький телеканал Ena Channel опублікував відео, зняте на місці авіакатастрофи.
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24 09 2017 21:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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