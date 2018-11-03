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На автобазі "Павлоградвугілля" згоріли 17 машин, - ФОТО

Підприємство входить до холдингу Ріната Ахметова
Увечері 10 березня на автобазі підприємства "Павлоградвугілля" згоріли 9 автобусів і 8 вантажних та спеціальних машин.
На автобазі "Павлоградвугілля" згоріли 17 машин, - ФОТО Фото: http://dp.dsns.gov.ua

Повідомлення про пожежу в селі Миколаївка (Петропавлівський район Дніпропетровської області) надійшло о 21:15. Прибулі на місце рятувальники побачили, що займання сталося в металевому одноповерховому ангарі з технікою.

Пожежу ліквідували о 01:45 ночі. Вогонь знищив 17 транспортних засобів та обладнання для їх обслуговування, - повідомило місцеве управління ДержНС.

Фото: dp.dsns.gov.ua

До гасіння пожежі було залучено 33 людини особового складу та 4 одиниці спеціальної техніки Головного управління ДержНС України в Дніпропетровській області.

Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Фото: dp.dsns.gov.ua

"Павлоградвугілля" входить до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Це велике вугледобувне підприємство, до складу якого входять 10 шахт, а також підприємства транспортної і виробничої інфраструктури. "ДТЕК Павлоградвугілля" проводить видобуток вугілля на території Павлоградско-Петропавлівського Західного вугленосного району Донбасу. Підприємство здійснює видобуток енергетичного та коксівного вугілля, водночас основний обсяг припадає на енергетичне вугілля.

Минулого року на співробітників "Павлоградвугілля" напала група озброєних осіб, які незаконно проникнули на територію ділянки рекультивації Павлоградського терикону. В результаті нападу травми отримали майстер терикону і начальник ділянки рекультивації. Також нападники пошкодили колеса на особистих автомобілях співробітників.

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11 03 2018 12:35
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