CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зв’язку з погіршенням погодних умов на автодорозі М-08 у напрямку Кременчука Полтавської області запроваджено обмеження дорожнього руху для великовантажного та габаритного транспорту, а також рейсових пасажирських автобусів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На автодорозі в напрямку Кременчука запроваджено обмеження руху через ускладнення погодних умов
Дорожній рух обмежено для великовантажного та габаритного транспорту, а також рейсових пасажирських автобусів
Фото: dsns.gov.ua
"На автошляху працює снігоприбиральна техніка. Співробітники груп швидкого реагування регулюють рух для об’їзду вказаної ділянки дороги", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції Дніпропетровської області у Facebook.
Водіїв просять врахувати інформацію при плануванні подорожей, бути уважними на дорогах, дотримуватись правил дорожнього руху, а також за можливості утриматись від поїздок на далекі відстані.
Нагадаємо, що патрульна поліція України попереджує водіїв на українських дорогах про ускладнення погодних умов 10-11 січня.
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