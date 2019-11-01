На автодорозі в напрямку Кременчука запроваджено обмеження руху через ускладнення погодних умов Дорожній рух обмежено для великовантажного та габаритного транспорту, а також рейсових пасажирських автобусів

У зв’язку з погіршенням погодних умов на автодорозі М-08 у напрямку Кременчука Полтавської області запроваджено обмеження дорожнього руху для великовантажного та габаритного транспорту, а також рейсових пасажирських автобусів.

Фото: dsns.gov.ua

"На автошляху працює снігоприбиральна техніка. Співробітники груп швидкого реагування регулюють рух для об’їзду вказаної ділянки дороги", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції Дніпропетровської області у Facebook. Водіїв просять врахувати інформацію при плануванні подорожей, бути уважними на дорогах, дотримуватись правил дорожнього руху, а також за можливості утриматись від поїздок на далекі відстані. Нагадаємо, що патрульна поліція України попереджує водіїв на українських дорогах про ускладнення погодних умов 10-11 січня.

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