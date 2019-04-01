На Ай-Петрі зійшла лавина, десятки машин заблоковані, – очевидці Очевидці стверджують, що рятувальні служби не відповідають на дзвінки

Очевидці в соціальних мережах повідомляють, що на Ай-Петрі в анексованому Криму зійшла лавина, при цьому весь транспорт на дорозі виявився заблокований.

Фото: krym.org

"Сходження лавини на Ай-Петрі. Стоїмо в заторі на спуск 5-ту годину, не просунулися взагалі. Вітер, сніг", – повідомив один із користувачів. При цьому очевидці стверджують, що рятувальні служби не відповідають на дзвінки, пише "Радіо Свобода". На сайті підконтрольного Росії управління МНС у Криму немає інформації про сходження лавини на Ай-Петрі, також немає подробиць про проведення рятувальних операцій. Раніше рятувальники попереджали, щоу високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської області очікується значна лавинна небезпека.

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