CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОчевидці в соціальних мережах повідомляють, що на Ай-Петрі в анексованому Криму зійшла лавина, при цьому весь транспорт на дорозі виявився заблокований.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Ай-Петрі зійшла лавина, десятки машин заблоковані, – очевидці
Очевидці стверджують, що рятувальні служби не відповідають на дзвінки
Фото: krym.org
"Сходження лавини на Ай-Петрі. Стоїмо в заторі на спуск 5-ту годину, не просунулися взагалі. Вітер, сніг", – повідомив один із користувачів.
При цьому очевидці стверджують, що рятувальні служби не відповідають на дзвінки, пише "Радіо Свобода".
На сайті підконтрольного Росії управління МНС у Криму немає інформації про сходження лавини на Ай-Петрі, також немає подробиць про проведення рятувальних операцій.
Раніше рятувальники попереджали, щоу високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської області очікується значна лавинна небезпека.
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04 01 2019 21:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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