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Близько 35 тис. осіб евакуювали на Балі через можливість виверження вулкану

Радіус зони відчуження розширено до 12 км, рівень небезпеки виверження підвищений до максимального
Влада Індонезії чекає початку виверження вулкана Агунг на популярному серед туристів острові Балі. З території, прилеглої до гори, евакуйовано вже 35 тисяч осіб.
Близько 35 тис. осіб евакуювали на Балі через можливість виверження вулкану Фото: ВВС

Радіус зони відчуження розширено до 12 км, рівень небезпеки виверження підвищений до максимального.

Так, вже кілька днів в околицях вулкана тривають безперервні сейсмічні поштовхи, спостерігаються також ознаки підйому магми до поверхні, -  повідомляє російська служба BBC.

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Тисячі евакуйованих розселено у тимчасові притулки, обладнані в місцевих школах і меріях.

Зазначимо, що під час останнього виверження вулкана Агунг в 1963 році загинуло більше тисячі чоловік.

Підвищена сейсмічна активність в районі вулкана почала спостерігатися ще в серпні і з тих пір безперервно наростала.

Агунг відноситься до класу стратовулканів, він має висоту 3142 метри і розташовується на сході острова Балі, приблизно в 70 км від туристичних районів, які поки що знаходяться поза небезпекою.

Міжнародний аеропорт Балі в Денпасарі, який використовується мільйонами туристів кожен рік, поки також діє в нормальному режимі.

Раніше повідомляли, що у зв'язку з можливим виверженням вулкана Агунг на острові Балі влада оголосила масштабну евакуацію, а свої будинки покинули понад 10 тис. осіб.

 
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25 09 2017 09:57
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