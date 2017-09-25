Близько 35 тис. осіб евакуювали на Балі через можливість виверження вулкану
Радіус зони відчуження розширено до 12 км, рівень небезпеки виверження підвищений до максимального.
Так, вже кілька днів в околицях вулкана тривають безперервні сейсмічні поштовхи, спостерігаються також ознаки підйому магми до поверхні, - повідомляє російська служба BBC.
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Тисячі евакуйованих розселено у тимчасові притулки, обладнані в місцевих школах і меріях.
Зазначимо, що під час останнього виверження вулкана Агунг в 1963 році загинуло більше тисячі чоловік.
Підвищена сейсмічна активність в районі вулкана почала спостерігатися ще в серпні і з тих пір безперервно наростала.
Агунг відноситься до класу стратовулканів, він має висоту 3142 метри і розташовується на сході острова Балі, приблизно в 70 км від туристичних районів, які поки що знаходяться поза небезпекою.
Міжнародний аеропорт Балі в Денпасарі, який використовується мільйонами туристів кожен рік, поки також діє в нормальному режимі.
Раніше повідомляли, що у зв'язку з можливим виверженням вулкана Агунг на острові Балі влада оголосила масштабну евакуацію, а свої будинки покинули понад 10 тис. осіб.
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