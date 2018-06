На Балі через виверження вулкана закриті аеропорти, проводиться евакуація

Служба з надзвичайних ситуацій заявила, що центральний аеропорт попередньо припинить роботу на 16 годин.

Загалом скасовано 446 рейсів, з них понад 200 - міжнародних. Пізніше міжнародний аеропорт був знову відкритий, повідомляє DW.

З 27 червня Агунг вивергає хмари попелу на висоту до 2500 метрів. Довкола гори організована чотирикілометрова зона безпеки.

And another one... #RingofFire is really kicking up.

“Eruption of Bali’s Mount Agung volcano sends column of ash and smoke 8,200 feet into the sky. Officials say nearly 450 flights to and from the island were canceled” as reported by @abcnews. #agung #volcano #bali #indonesia pic.twitter.com/bqR7DyNaIm