На Балі через виверження вулкана закриті аеропорти, проводиться евакуація На індонезійському острові Балі триває виверження вулкану Агунг

На індонезійському острові Балі розпочалось виверження вулкану Агунг, у зв’язку з чим закрили міжнародний та два місцеві аеропорти, а із зони безпеки евакуювали місцеве населення.

Фото: EPA

Служба з надзвичайних ситуацій заявила, що центральний аеропорт попередньо припинить роботу на 16 годин. Загалом скасовано 446 рейсів, з них понад 200 - міжнародних. Пізніше міжнародний аеропорт був знову відкритий, повідомляє DW. З 27 червня Агунг вивергає хмари попелу на висоту до 2500 метрів. Довкола гори організована чотирикілометрова зона безпеки. And another one... #RingofFire is really kicking up.

“Eruption of Bali’s Mount Agung volcano sends column of ash and smoke 8,200 feet into the sky. Officials say nearly 450 flights to and from the island were canceled” as reported by @abcnews. #agung #volcano #bali #indonesia pic.twitter.com/bqR7DyNaIm — The2OC (@The2OC) June 29, 2018 Рівень небезпеки поки не сягнув найвищого. Востаннє Агунг вивергався в 1963 та 1964 роках, тоді виверження забрали близько 1200 життів. Нагадаємо, унаслідок виверження вулкана Кілауеа на Гаваях знищено 31 будинок. Напередодні через черговий сплеск активності Кілауеа рятувальники евакуювали понад 1700 жителів селища Леілані-Естейтс та прилеглих районів.

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