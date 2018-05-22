На Банковій відбулася акція на підтримку Сенцова, - ФОТО

Біля Адміністрації Президента вранці 22 травня пройшла акція "Досить сидіти" з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова й інших політв'язнів з в'язниць Росії і Криму.

"Акція на підтримку політв'язнів, організована культурними діячами і громадськими активістами, зібрала близько 50 учасників, серед яких були родичі ув'язнених. Акція пройшла на початку Банкової, оскільки під'їзд до Адміністрації перекрито у зв'язку з візитом президента Естонії. Учасники акції розгорнули плакати з написами "9 день голодування", "Свободу кримським ув'язненим", "Свободу в'язням Кремля", #FreeSentsov, іменами затриманих українців у Криму та Росії. Під час акції учасникам заборонили користуватися підсилювачами звуку", - передає LB.ua.

"Я хочу попросити про звільнення мого сина. І я, звісно, не хотів би, щоб Олег Сенцов вдавався до таких кроків заради звільнення мого сина й інших ув'язнених. Ми вимагаємо від влади активної участі в їхньому звільненні. Але, судячи з усього, це вже марно. Я хочу попросити кожного українця бути більш активними, тому що на місці наших рідних може опинитися кожен", - сказав батько політв'язня Валентина Виговського.

Один з учасників акції, правозахисник Максим Буткевич, зазначив, що досі родичам політв'язнів не вдалося домогтися зустрічі з президентом: "Ми тут з посланням "досить сидіти". Досить сидіти нашим ув'язненим, але також і владі досить сидіти в своїх кріслах і чекати, поки питання звільнення українських політв'язнів вирішиться саме. Олег Сенцов своїми діями запустив зворотний відлік часу. За роки протестів та акцій на підтримку Сенцова і Кольченка ми сподіваємося на краще, але розраховуємо на найгірше... Ми розуміємо, що частина дипломатичної роботи дійсно відбувається в тіні, але хочемо запитати: що робить влада для звільнення українських політв'язнів? Важливо хоча б раз голові держави зустрітися з родичами політв'язнів і на скільки це можливо сказати щось більше, ніж просто "ми працюємо".

Співкоординатор "Медійної ініціативи за права людини" Марія Томак повідомила, що в Україні немає уповноваженої інституції або відповідального за звільнення політв'язнів: "Учора адвокат Сенцова Дмитро Дінзе зустрічався з представниками влади, і мені здається, що можна говорити про деяку активізацію процесу, що вкотре свідчить, що українські в'язні нікому, крім громадськості і їхніх рідних, не потрібні. Все тому, що представники влади відчувають загрозу, адже якщо з Сенцовим щось трапиться, то відповідальність буде нести не тільки Путін, а й Україна, яка очевидно недостатньо зробила для своїх громадян".

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан не була присутня на акції.

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.