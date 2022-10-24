ПОЛІТИКА НОВИНИКерівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що росію давно вже ніхто не боїться, бо вони боягузи, які мріють про переговори, щоб зупинити свій крах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Банковій заявили, що переговорів з росією не буде
Переговорів з країною-агресором рф не буде, а брудний шантаж росії виглядає дуже примітивно.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Брудні маніпуляції із Запорізькою АЕС, брудні залякування Каховською ГЕС, брудний теракт проти українських військовополонених в Оленівці, а також брудна війна з цивільним населенням і терор після поразок на полі бою… Брудна держава під назвою росія з доволі примітивними конструкціями", – зазначив Єрмак.
Він підкреслив, що росію давно вже ніхто не боїться, бо вони слабкі боягузи, які мріють про переговори, щоб зупинити свій крах.
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24 10 2022 12:30 МЕДІА
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