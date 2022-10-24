На Банковій заявили, що переговорів з росією не буде

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що росію давно вже ніхто не боїться, бо вони боягузи, які мріють про переговори, щоб зупинити свій крах.

Переговорів з країною-агресором рф не буде, а брудний шантаж росії виглядає дуже примітивно.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Брудні маніпуляції із Запорізькою АЕС, брудні залякування Каховською ГЕС, брудний теракт проти українських військовополонених в Оленівці, а також брудна війна з цивільним населенням і терор після поразок на полі бою… Брудна держава під назвою росія з доволі примітивними конструкціями", – зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що росію давно вже ніхто не боїться, бо вони слабкі боягузи, які мріють про переговори, щоб зупинити свій крах.