На базі відпочинку під Харковом ведмідь напав на прибиральницю

Жінка прибирала територію і не закрила вольєр з твариною

У суботу, 17 листопада, в селищі Старий Салтів біля Харкова в результаті нападу ведмедя постраждала 53-річна прибиральниця бази відпочинку.

Ведмідь укусив прибиральницю за ногу. З переломом ноги її доставили в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і термінової медичної допомоги, повідомляють на сайті місцевої поліції.

За цим фактом триває розслідування за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу - умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Про долю тварини не повідомляють.

Йдеться про базу відпочинку "Парус Максі", інформує видання NewsRoom з посиланням на власні джерела. Там відмовилися від коментарів і кинули трубку, але при цьому на сайті установи розміщено відео із зоопарку, де містяться ведмеді, лев, тигр і інші тварини.

Нагадаємо, у Канаді чоловік втік від грізлі, який роздер йому голову та живіт. Чоловік взяв усю відповідальність на себе, тому ведмедиху не присплять.