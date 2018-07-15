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На базі відпочинку у Донецькій області прогримів вибух, поранено двох осіб

Вибухнув невідомий предмет
На базі відпочинку в Лиманському районі Донецької області стався вибух невідомого предмета, дві людини дістали поранення.
На базі відпочинку у Донецькій області прогримів вибух, поранено двох осіб Фото: unian.ua

Надзвичайна подія сталася сьогодні приблизно в 3:00. Однак на якій саме базі відпочинку, не уточнюється, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Унаслідок вибуху постраждали двоє жителів Краматорська. "Це 38 - річний чоловік та його 35-річна співмешканка. Потерпілі госпіталізовані", - підкреслюється в повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють, що саме вибухнуло і інші обставини травмування людей.

Нагадаємо, що у Волноваському районі Донецької області від вибуху постраждав 14-річний хлопець.

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15 07 2018 11:19
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