На базі відпочинку у Донецькій області прогримів вибух, поранено двох осіб

На базі відпочинку в Лиманському районі Донецької області стався вибух невідомого предмета, дві людини дістали поранення.

Надзвичайна подія сталася сьогодні приблизно в 3:00. Однак на якій саме базі відпочинку, не уточнюється, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Унаслідок вибуху постраждали двоє жителів Краматорська. "Це 38 - річний чоловік та його 35-річна співмешканка. Потерпілі госпіталізовані", - підкреслюється в повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють, що саме вибухнуло і інші обставини травмування людей.

Нагадаємо, що у Волноваському районі Донецької області від вибуху постраждав 14-річний хлопець.