CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа узбережжі Північного моря у Великобританії 9-10 лютого було знайдено сумки з кокаїном вагою 360 кг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На берег Північного моря у Великобританії викинуло 360 кг кокаїну
Вартість партії могла б скласти 50 мільйонів фунтів
Фото: kakmed.com
Сумки знайдено в графстві Норфолк на двох пляжах, розташованих неподалік один від одного, повідомляє Національне агентство з боротьби зі злочинністю країни в Twitter.
Our officers are investigating with @NorfolkPolice after 360 kilos of #cocaine washes up on two #Norfolk beaches - https://t.co/9NrgOyeUKT pic.twitter.com/2VaPuoeEK5— NationalCrimeAgency (@NCA_UK) 10 февраля 2017 г.
Правоохоронці вважають, що вони були викинуті на берег.
За попередньою інформацією, вартість партії могла б скласти 50 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, що парламент Німеччини ухвалив рішення про дозвіл використання марихуани в лікувальних цілях. Придбати марихуану можна буде за рецептом в аптеках.
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10 02 2017 19:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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