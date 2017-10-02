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На берег Північного моря у Великобританії викинуло 360 кг кокаїну

Вартість партії могла б скласти 50 мільйонів фунтів
На узбережжі Північного моря у Великобританії 9-10 лютого було знайдено сумки з кокаїном вагою 360 кг.
На берег Північного моря у Великобританії викинуло 360 кг кокаїну Фото: kakmed.com

Сумки знайдено в графстві Норфолк на двох пляжах, розташованих неподалік один від одного, повідомляє Національне агентство з боротьби зі злочинністю країни в Twitter.

 

Правоохоронці вважають, що вони були викинуті на берег.

За попередньою інформацією, вартість партії могла б скласти 50 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що парламент Німеччини ухвалив рішення про дозвіл використання марихуани в лікувальних цілях. Придбати марихуану можна буде за рецептом в аптеках.

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10 02 2017 19:59
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