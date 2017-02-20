На березень "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди Інтерсіті відразу в два міста
Як повідомляє прес-служба перевізника, на свята у Запоріжжя і Харків відправлять поїзди Інтерсіті+.
У Запоріжжі УЗ відправила Інтерсіті + №736 / 735 Київ - Запоріжжя - Київ, складом Hyundai. Протягом березня цей маршрут поїзда буде щоденним (у стандартному графіку він не курсував у вівторок і суботу). Зокрема, передбачені рейси 7, 11, 14, 18, 21, 25 березня 2017 відправленням з Києва та Запоріжжя.
З Києва поїзд відправлятиметься о 14:49 і прибуває в Запоріжжі в 21:57. У зворотному напрямку: відправлення о 22:58 і прибуття в 4:01.
Також призначено рейси додаткового поїзду Інтерсіті + № 728/727 Київ - Харків - Київ, складом Hyundai на 3, 5, 10, 12, 17, 19 і 24 березня.
З Києва поїзд відправлятиметься о 10:15 і прибуватиме до Харкова о 14:54. У зворотному напрямку відправлення о 15:50, прибуття о 20:34.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила додаток для смартфонів з продажу квитків.
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