На березень "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди Інтерсіті відразу в два міста

Харків і Запоріжжя найбільш популярні напрямки на УЗ

Укрзалізниця призначила додаткові рейси швидкісних поїздів Інтерсіті на наступний місяць з Києва до Запоріжжя і Харківа.

Як повідомляє прес-служба перевізника, на свята у Запоріжжя і Харків відправлять поїзди Інтерсіті+.

У Запоріжжі УЗ відправила Інтерсіті + №736 / 735 Київ - Запоріжжя - Київ, складом Hyundai. Протягом березня цей маршрут поїзда буде щоденним (у стандартному графіку він не курсував у вівторок і суботу). Зокрема, передбачені рейси 7, 11, 14, 18, 21, 25 березня 2017 відправленням з Києва та Запоріжжя.

З Києва поїзд відправлятиметься о 14:49 і прибуває в Запоріжжі в 21:57. У зворотному напрямку: відправлення о 22:58 і прибуття в 4:01.

Також призначено рейси додаткового поїзду Інтерсіті + № 728/727 Київ - Харків - Київ, складом Hyundai на 3, 5, 10, 12, 17, 19 і 24 березня.

З Києва поїзд відправлятиметься о 10:15 і прибуватиме до Харкова о 14:54. У зворотному напрямку відправлення о 15:50, прибуття о 20:34.

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