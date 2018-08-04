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На березі Японського моря вперше за 17 років випав квітневий сніг, – ФОТО

У регіоні саме розпочався сезон цвітіння сакур
У префектурі Фукуй на узбережжі Японського моря вперше за останні 17 років у квітні випав сніг.
На березі Японського моря вперше за 17 років випав квітневий сніг, – ФОТО Фото: instagram.com/riyo_take

Висота снігового покриву в гірських районах, а також в невеликому місті Оно становить від 7 до 11 см, повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал NHK.

Температура повітря при цьому не піднімалася вище 4-5 градусів Цельсія, що в цьому регіоні зазвичай характерно для лютого – найхолоднішого місяця в році.

"Це вкрай незвично побачити сніг у квітні. Я була дуже здивована, вийшовши на вулицю і відчувши такий холод", – розповіла мешканка Оно.

Несподівані опади збіглися з сезоном цвітіння сакури у Фукуй.


Фото: instagram.com/ni.out


Фото: instagram.com/masaossf


Фото: instagram.com/septendecim


Фото: instagram.com/kei.mm727


Фото: instagram.com/okada_yohei


Фото: instagram.com/okada_yohei

За повідомленнями метеорологів, до нехарактерного природного явища призвели область низького тиску і потоки холодного повітря в районі префектур на узбережжі Японського моря. Згодом у регіон прийдуть дощі, а потім встановиться тепла весняна погода.

Цього року сезон цвітіння сакури в Японії почався в середині березня – на дев'ять днів раніше, ніж зазвичай. Це викликано аномально високою температурою повітря. Наприклад, у столичному регіоні воно прогрівалося до 25 градусів Цельсія.

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08 04 2018 22:30
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