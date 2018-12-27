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На безкоштовні курси української для угорців Закарпаття за тиждень записались 300 осіб

Саме навчання має стартувати на початку 2019 року
На безкоштовні курси української мови, які у Береговому відкриває уряд Угорщини, записалися вже 300 осіб.
На безкоштовні курси української для угорців Закарпаття за тиждень записались 300 осіб Фото: Getty Images

"Минулого тижня угорський уряд оголосив про початок безкоштовного навчання української мови для угорців Закарпаття. Вже записалося 300 осіб", - повідомив угорський уповноважений міністра щодо співпраці прикордонних регіонів Угорщини та України Іштван Грежа під час спілкування з журналістами наприкінці грудня, повідомляє "Радіо Свобода".

Координацію проведення курсів здійснює берегівський інститут Ференца Ракоці, що також фінансується угорською стороною, нагадав він.

"Фахівці розробляли методики, є і література. Після закінчення можна скласти іспит і перевірити свій рівень", - підкреслив угорський уповноважений.

Додамо, уряд Угорщини започаткує у Береговому на Закарпатті курсів української мови. Сам проект має на меті зменшення напруги у стосунках між країнами.

 
 
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27 12 2018 14:49
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