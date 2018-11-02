На борту літака, що розбився в Підмосков'ї, не було іноземців
"За попередніми даними, всі пасажири були зі сходу області. Всі - мешканці Оренбурзької області", - повідомив "Інтерфаксу" прес-секретар губернатора області Сергій Шермецинський у неділю.
Глава міста Орська Андрій Одинцов підтвердив, що всі пасажири літака "Саратовских авіаліній", що розбився у Підмосков'ї, були жителями Оренбурзької області.
"Це все жителі Оренбурзької області", - сказав Одинцов в ефірі телеканалу "Росія-24" (ВГТРК).
Нагадаємо, пасажирський літак Саратовських авіаліній зазнав аварії після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська. На борту перебувала 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу. Внаслідок авіакатастрофи у Підмосков'ї ніхто не вижив, Слідчий комітет відкрив справу
За попередніми даними, літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом "Почты России".
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