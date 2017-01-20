На будівництво "Стіни" на кордоні з Росією виділено 200 млн гривень

Голова Харківської ОДА Юлія Світлична провела розмову з головою Державної прикордонної служби України Віктором Назаренко з реалізації проекту "Європейський вал" на кордоні Харківської області з Росією.

На цей момент будівництво припинено у зв'язку з погодними умовами та відсутністю фінансування. Але в державному бюджеті на 2017 рік закладено 200 млн грн на продовження будівництва, повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

"У разі надходження відповідних асигнувань на рахунки Державної прикордонної служби планується відновити будівництво. Орієнтовний термін відновлення будівництва - квітень-травень 2017 року", – йдеться в повідомленні.

Також голова прикордонної служби Віктор Назаренко зазначив, що всі раніше побудовані споруди на кордоні з Росією підтримуються в належному стані.

Зі свого боку, Юлія Світлична заявила, що готова надавати всіляку допомогу по продовженню будівництва інженерних споруд на кордоні з Росією.

Голова ОДА зазначила, що питання національної безпеки України є пріоритетом у діяльності всіх органів державної влади як національного, так і регіонального рівня.

Нагадаємо, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про виявлення "певних невідповідностей" у фінансуванні проекту "Стіна".

У вересні 2014 року тодішній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк презентував проект укріплення кордону України з Росією під назвою "Стіна". Відразу ж на ці роботи уряд виділив 335 млн грн.

Екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв про те, що реалiзацiя проекту облаштування державного кордону з Росiйською Федерацiєю потрiбна для отримання безвiзового режиму з Європейським Союзом.

Пізніше проект було перейменовано в "Європейський вал", а його прогнозний кошторис зріс до 4 млрд грн.

В серпні цього року стало відомо, що НАБУ і САП працюють над кримінальним провадженням відносно розкрадань коштів на будівництві "Стіни".

Станом на серпень 2016 року обсяг робіт виконаний на 422,8 млн грн, що становить 10,5%.