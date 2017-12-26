На будівництво заводу боєприпасів знадобиться більш як 1,4 млрд гривень, - Полторак

Будівництво заводу Полторак планує почати у 2018 році

У 2018 році уряд виділить 1,4 млрд гривень на будівництво заводу боєприпасів, що постачатиме дефіцитні одиниці озброєння до армії

Про це заявив міністр України Степан Полторак у ефірі телеканалу ZIK.

Будівництво завода Полторак планує почати у 2018 році. Його будуватимуть у декілька етапів, але кінцевий результаті забезпечить безперервність постачання боєприпасів до збройних сил.

"Зазначу, що 1 мільярд 400 мільйонів гривень - це не всі потрібні кошти. У нас є розуміння поетапного процесу", - зазначив міністр.

На заводі вироблятимуть дефіцитні боєприпаси. Серед моделей на виробництво поставлять зброю як старого радянського зразка, так і зброю за стандартами НАТО.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.

На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.