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На будівництво заводу боєприпасів знадобиться більш як 1,4 млрд гривень, - Полторак

Будівництво заводу Полторак планує почати у 2018 році
У 2018 році уряд виділить 1,4 млрд гривень на будівництво заводу боєприпасів, що постачатиме дефіцитні одиниці озброєння до армії
На будівництво заводу боєприпасів знадобиться більш як 1,4 млрд гривень, - Полторак Степан Полторак. Фото: bild.de

Про це заявив міністр України Степан Полторак у ефірі телеканалу ZIK.

Будівництво завода Полторак планує почати у 2018 році. Його будуватимуть у декілька етапів, але кінцевий результаті забезпечить безперервність постачання боєприпасів до збройних сил.

"Зазначу, що 1 мільярд 400 мільйонів гривень - це не всі потрібні кошти. У нас є розуміння поетапного процесу", - зазначив міністр.

На заводі вироблятимуть дефіцитні боєприпаси. Серед моделей на виробництво поставлять зброю як старого радянського зразка, так і зброю за стандартами НАТО.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.

На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.

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26 12 2017 21:02
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