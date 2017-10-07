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На будівництво житла для контрактників виділять 1 млрд грн, - Порошенко

Президент поставив завдання розмістити 15 тис контрактників
Президент Петро Порошенко вніс пропозицію направити 1 млрд гривень на будівництво житла для військовослужбовців контрактної служби.
На будівництво житла для контрактників виділять 1 млрд грн, - Порошенко Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це Президент заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони, повідомляє сайт глави держави.

"У нас зараз більше 90 тисяч контрактників уклали контракти зі Збройними Силами України. По факту, ми маємо 100% військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО на контрактній основі. Для повернення в пункти постійної дислокації ми маємо забезпечити їм комфортне житло. Це будуть не казарми, а житло для контрактників", - сказав Порошенко.

Президент поставив завдання, щоб завдяки виділеним коштам було забезпечено розміщення мінімум 15 тис. контрактників, які "будуть мати можливість повноцінно відпочивати і відійти від стандартів радянської армії".

За словами Порошенка, необхідно забезпечити будівництво в межах 150 тис. квадратних метрів житла і створити близько 100 житлових комплексів з відповідною інфраструктурою.

Нагадаємо, що на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони депутати розглянули можливість впровадження новітніх механізмів забезпечення житлом військовослужбовців та правоохоронців.

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10 07 2017 20:58
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