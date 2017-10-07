На будівництво житла для контрактників виділять 1 млрд грн, - Порошенко
Про це Президент заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони, повідомляє сайт глави держави.
"У нас зараз більше 90 тисяч контрактників уклали контракти зі Збройними Силами України. По факту, ми маємо 100% військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО на контрактній основі. Для повернення в пункти постійної дислокації ми маємо забезпечити їм комфортне житло. Це будуть не казарми, а житло для контрактників", - сказав Порошенко.
Президент поставив завдання, щоб завдяки виділеним коштам було забезпечено розміщення мінімум 15 тис. контрактників, які "будуть мати можливість повноцінно відпочивати і відійти від стандартів радянської армії".
За словами Порошенка, необхідно забезпечити будівництво в межах 150 тис. квадратних метрів житла і створити близько 100 житлових комплексів з відповідною інфраструктурою.
Нагадаємо, що на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони депутати розглянули можливість впровадження новітніх механізмів забезпечення житлом військовослужбовців та правоохоронців.
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