На Буковині 20 контрабандистів напали на прикордонників Наразі правоохоронців встановлюють зловмисників, тривають слідчі дії

7 листопада у Чернівецькій області близько 20 осіб, які прямували з товаром до Румунії, напали на двох прикордонників.

Фото: dpsu.gov.ua

"Під час затримання правопорушників, останні нанесли тілесні ушкодження прикордонному наряду та вдалися до втечі", - повідомляє сайт Держприкордонслужби. Відзначається, на місце відразу виїхали додаткові резерви для прикриття ділянки та пошуку порушників. "Під час огляду місця події, правоохоронці знайшли покинутих 4 ящики із сигаретами та засоби для зручного переміщення пакунків", - йдеться в повідомленні. Про напад прикордонники поінформували поліцію. Також, прикордонники затримали іноземця, який намагався прорватися з Польщі в Україну через пункт пропуску "Краковець" на Львівщині. Затриманий міг перебувати під впливом наркотичних засобів або алкоголю.

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