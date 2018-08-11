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На Буковині 20 контрабандистів напали на прикордонників

Наразі правоохоронців встановлюють зловмисників, тривають слідчі дії
7 листопада у Чернівецькій області близько 20 осіб, які прямували з товаром до Румунії, напали на двох прикордонників.
На Буковині 20 контрабандистів напали на прикордонників Фото: dpsu.gov.ua

"Під час затримання правопорушників, останні нанесли тілесні ушкодження прикордонному наряду та вдалися до втечі", - повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Відзначається, на місце відразу виїхали додаткові резерви для прикриття ділянки та пошуку порушників.

"Під час огляду місця події, правоохоронці знайшли покинутих 4 ящики із сигаретами та засоби для зручного переміщення пакунків", - йдеться в повідомленні.

Про напад прикордонники поінформували поліцію.

Також, прикордонники затримали іноземця, який намагався прорватися з Польщі в Україну через пункт пропуску "Краковець" на Львівщині. Затриманий міг перебувати під впливом наркотичних засобів або алкоголю.

 
 
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08 11 2018 16:02
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