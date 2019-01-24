На Буковині дев'ятикласник розпилив у школі газовий балончик, 17 дітей госпіталізували

У селі Дихтинець Чернівецької області учень місцевої школи застосував у приміщенні закладу балончик сльозоточивої та дратівної дії, внаслідок чого до лікарень потрапили 17 дітей.

Інцидент стався 23 січня близько 11:00. Правоохоронці встановили, що учень 9-го класу знайшов у роздягальні навчального закладу газовий балончик та розпилив, "вирішивши перевірити його дію", повідомляє прес-служба "Нацполіції".

На той момент у приміщенні перебували 17 школярів, їх направили до Путильської центральної районної лікарні. Упродовж доби медики контролювали стан дітей, а 24 січня відпустили їх додому.

Оскільки винуватець інциденту неповнолітній, поліцейські склали протокол на його батьків за частиною 3 статті 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці з’ясовують, як газовий балончик потрапив до школи.

Нагадаємо, що у вівторок в одній із загальноосвітніх шкіл Дніпра учень розпорошив перцевий балончик під час уроків, через що дітей відправили на незапланований вихідний.