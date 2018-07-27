На Буковині пасажирський мікроавтобус зіткнувся з поїздом: двоє людей загинули

Двоє людей загинули, семеро отримали травми внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса з поїздом на залізничному переїзді в Чернівецькій області.

Аварія сталася в селі Мамаївці Кіцманського району. Мікроавтобус "Мерседес Спрінтер" зіткнувся з вантажним потягом "Неполоківці-Чернівці".

Як зазначають правоохоронці, 62-річний водій не переконався у безпечності проїзду через залізничну колію та допустив зіткнення. За попередньою інформацією, на момент ДТП на переїзді працювала світлова та звукова сигналізація.

"Наразі відомо, що ДТП сталася о 17:15. У салоні мікроавтобуса перебували 15 пасажирів – працівників одного з приватних підприємств. Транспортний засіб належить іншому підприємцю, з котрим укладено договір на перевезення працівників фірми. У перевізника є ліценція на внутрішні перевезення пасажирів. Від отриманих травм на місці пригоди загинули 31-річний житель Заставнівського району та 69-річна чернівчанка", – розповіли в поліції.



Фото: cv.npu.gov.ua

Водія мікроавтобуса затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після огляду лікарів його направили на медичне освідчення для перевірки на наявність алкоголю у крові.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На місці ДТП проводяться першочергові слідчі дії.

О 18:50 рух залізничного транспорту відновили.

Нагадаємо, під час приєднання локомотива до поїзда на станції Пологи в Запорізькій області постраждали 26 пасажирів.

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