На Буковині пасажирський мікроавтобус зіткнувся з поїздом: двоє людей загинули
Аварія сталася в селі Мамаївці Кіцманського району. Мікроавтобус "Мерседес Спрінтер" зіткнувся з вантажним потягом "Неполоківці-Чернівці".
Як зазначають правоохоронці, 62-річний водій не переконався у безпечності проїзду через залізничну колію та допустив зіткнення. За попередньою інформацією, на момент ДТП на переїзді працювала світлова та звукова сигналізація.
"Наразі відомо, що ДТП сталася о 17:15. У салоні мікроавтобуса перебували 15 пасажирів – працівників одного з приватних підприємств. Транспортний засіб належить іншому підприємцю, з котрим укладено договір на перевезення працівників фірми. У перевізника є ліценція на внутрішні перевезення пасажирів. Від отриманих травм на місці пригоди загинули 31-річний житель Заставнівського району та 69-річна чернівчанка", – розповіли в поліції.
Фото: cv.npu.gov.ua
Водія мікроавтобуса затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після огляду лікарів його направили на медичне освідчення для перевірки на наявність алкоголю у крові.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На місці ДТП проводяться першочергові слідчі дії.
О 18:50 рух залізничного транспорту відновили.
Нагадаємо, під час приєднання локомотива до поїзда на станції Пологи в Запорізькій області постраждали 26 пасажирів.
У Вінниці зіткнулися чотири автомобілі – загинула одна людина, трьох травмовано.
У Донецькій області зіткнулися два автомобілі. Троє людей загинули, ще сімох травмовано.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі