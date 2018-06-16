CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зв'язку із проведенням масових заходів з 18:00 16 червня до 17 червня в Києві перекрили рух транспорту на низці вулиць.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На час Маршу рівності в Києві перекриють низку вулиць
Поліція просить завчасно планувати маршрути пересування містом, аби уникнути незручностей
Фото: uain.press
Про це повідомляє Нацполіція Києва.
Зокрема, перекриють такі ділянки:
- від перехрестя бульвару Т. Шевченка – вул. Леонтоновича до перехрестя бульвару Т. Шевченка – вул. Хрещатик
- від перехрестя вул. Б. Хмельницького – вул. Миколи Лисенка до перехрестя вул. Хрещатик – вул. Б. Хмельницького
- від перехрестя вул. Володимирська – вул. Прорізна до перехрестя вул. Володимирська – вул. Льва Толстого
- від перехрестя вул. Хрещатик – вул. Михайлівська до перехрестя вул. Велика Васильківська – вул. П. Скоропадського
- від перехрестя вул. Басейна – вул. П. Скоропадського в напрямку вул. Хрещатик
- від перехрестя вул. Шота Руставелі – вул. Рогнідинська в напрямку вул. Великої Васильківської
- від перехрестя вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського в напрямку вул. Льва Толстого
- від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Антоновича в напрямку вул. Льва Толстого
- від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Володимирська в напрямку вул. Льва Толстого
- від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Тарасівська в напрямку вул. Льва Толстого
- від перехрестя вул. Льва Толстого – вул. Тарасівська в напрямку вул. Льва Толстого
- від перехрестя вул. Льва Толстого – вул. Саксаганського в напрямку вул. Льва Толстого
Рух автотранспорту з вул. Круглоуніверситетської буде здійснюватись по вул. Басейній (реверсивний рух).
"Радимо вам завчасно планувати маршрути пересування містом, аби уникнути незручностей", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, депутати Європейського парламенту підписали лист до влади України із закликом підтримати запланований на 17 червня Марш рівності в Києві.
Безпеку на "Марші рівності" забезпечуватимуть п'ять тисяч співробітників правоохоронних органів.
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16 06 2018 20:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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