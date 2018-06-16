На час Маршу рівності в Києві перекриють низку вулиць Поліція просить завчасно планувати маршрути пересування містом, аби уникнути незручностей

У зв'язку із проведенням масових заходів з 18:00 16 червня до 17 червня в Києві перекрили рух транспорту на низці вулиць.

Фото: uain.press

Про це повідомляє Нацполіція Києва. Зокрема, перекриють такі ділянки: від перехрестя бульвару Т. Шевченка – вул. Леонтоновича до перехрестя бульвару Т. Шевченка – вул. Хрещатик

від перехрестя вул. Б. Хмельницького – вул. Миколи Лисенка до перехрестя вул. Хрещатик – вул. Б. Хмельницького

від перехрестя вул. Володимирська – вул. Прорізна до перехрестя вул. Володимирська – вул. Льва Толстого

від перехрестя вул. Хрещатик – вул. Михайлівська до перехрестя вул. Велика Васильківська – вул. П. Скоропадського

від перехрестя вул. Басейна – вул. П. Скоропадського в напрямку вул. Хрещатик

від перехрестя вул. Шота Руставелі – вул. Рогнідинська в напрямку вул. Великої Васильківської

від перехрестя вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського в напрямку вул. Льва Толстого

від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Антоновича в напрямку вул. Льва Толстого

від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Володимирська в напрямку вул. Льва Толстого

від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Тарасівська в напрямку вул. Льва Толстого

від перехрестя вул. Льва Толстого – вул. Тарасівська в напрямку вул. Льва Толстого

від перехрестя вул. Льва Толстого – вул. Саксаганського в напрямку вул. Льва Толстого Рух автотранспорту з вул. Круглоуніверситетської буде здійснюватись по вул. Басейній (реверсивний рух). "Радимо вам завчасно планувати маршрути пересування містом, аби уникнути незручностей", – зазначили в поліції. Нагадаємо, депутати Європейського парламенту підписали лист до влади України із закликом підтримати запланований на 17 червня Марш рівності в Києві. Безпеку на "Марші рівності" забезпечуватимуть п'ять тисяч співробітників правоохоронних органів.

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