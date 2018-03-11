На чеках "Сільпо" замість передбачень з'явилися цитати з українського екшену "Дике поле"
Проект має назву "Мудрощі Дикого Поля", інформує "Громадське".
На чеках покупці прочитають поради, засновані на репліках героїв стрічки та роману "Ворошиловград" Сергія Жадана, за мотивами якого знято стрічку. Наприклад, "Дорога додому? Дорога в один кінець".
До акції долучилися усі супермаркети мережі в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові та Запоріжжі, зазначають у "Держкіно".
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12 липня Державне агентство України з питань кіно презентувало перший офіційний трейлер фільму "Дике поле", знятого за романом Сергія Жадана "Ворошиловград".
Проект фільму за романом "Ворошиловград" був серед переможців Дев'ятого конкурсного відбору кінопроектів. Також проект екранізації роману Жадана виграв конкурс на німецькому кінофорумі.
Автор роману Сергій Жадан опублікував "Ворошиловград" у 2010 році. Роман отримав кілька престижних літературних премій (у тому числі "Краща українська книга десятиліття" від BBC) і був перекладений на англійську, польську, французьку, російську та німецьку мови.
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