На чемпіонаті світу з біатлону переплутали гімн Росії, – ВІДЕО
Замість дійсного гімну, увімкнули "Патриотическую песню" Михайла Глінки, яку використовували як гімн з 1990 до 2001 року.
Російські біатлоністи показували, щоб вимкнули пісню, а вболівальники свистіли.
Після невеликої паузи спортсменам довелося заспівати гімн а капелла.
Російська четвірка (Олексій Волков, Максим Цвєтков, Антон Бабіков, Антон Шипулін) виграла естафету, на другому місці фінішували французи, на третьому – австрійці. Українці стали 6-ми.
Нагадаємо, жіноча збірна України з біатлону посіла друге місце в естафеті на Чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені.
На ХІІІ Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який триває в турецькому Ерзурумі, українська біатлоністка Христина Дмитренко здобула "срібло".
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