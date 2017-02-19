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На чемпіонаті світу з біатлону переплутали гімн Росії, – ВІДЕО

Організатори увімкнули старий гімн
На церемонії нагородження переможців чоловічої естафети чемпіонату світу з біатлону в Хохфільцені організатори переплутали гімн Росії.
На чемпіонаті світу з біатлону переплутали гімн Росії, – ВІДЕО Фото: twitter.com/Olympic_Russia

Замість дійсного гімну, увімкнули "Патриотическую песню" Михайла Глінки, яку використовували як гімн з 1990 до 2001 року.

Російські біатлоністи показували, щоб вимкнули пісню, а вболівальники свистіли.

Після невеликої паузи спортсменам довелося заспівати гімн а капелла.

Російська четвірка (Олексій Волков, Максим Цвєтков, Антон Бабіков, Антон Шипулін) виграла естафету, на другому місці фінішували французи, на третьому – австрійці. Українці стали 6-ми.

Нагадаємо, жіноча збірна України з біатлону посіла друге місце в естафеті на Чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені.

На ХІІІ Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який триває в турецькому Ерзурумі, українська біатлоністка Христина Дмитренко здобула "срібло".

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19 02 2017 00:02
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