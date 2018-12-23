На черговій акції "жовтих жилетів" у Франції затримали понад 200 осіб
81 особу поміщено під варту, серед них - один з керівників руху Ерік Друе. Саме він закликав до проведення нових маніфестацій, повідомляє DW.
Фото: EPAUPG
За даними поліції Парижа, лише у французькій столиці співробітники правоохоронних органів затримали 142 людини. Для розгону учасників були застосовані водомети і сльозогінний газ.
Фото: EPAUPG
Згідно з інформацією міністерства внутрішніх справ Франції, шоста акція протесту зібрала набагато менше учасників. За офіційними даними на маніфестації вийшли близько 39 тисяч осіб, з них дві тисячі - в Парижі.
Фото: EPAUPG
Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.
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