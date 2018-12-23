На черговій акції "жовтих жилетів" у Франції затримали понад 200 осіб

Французька поліція затримала понад 200 учасників маніфестацій "жовтих жилетів", присутніх в суботу, 22 листопада, на шостій за рахунком акції протесту.

81 особу поміщено під варту, серед них - один з керівників руху Ерік Друе. Саме він закликав до проведення нових маніфестацій, повідомляє DW.



Фото: EPAUPG

За даними поліції Парижа, лише у французькій столиці співробітники правоохоронних органів затримали 142 людини. Для розгону учасників були застосовані водомети і сльозогінний газ.



Фото: EPAUPG

Згідно з інформацією міністерства внутрішніх справ Франції, шоста акція протесту зібрала набагато менше учасників. За офіційними даними на маніфестації вийшли близько 39 тисяч осіб, з них дві тисячі - в Парижі.



Фото: EPAUPG