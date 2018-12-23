Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На черговій акції "жовтих жилетів" у Франції затримали понад 200 осіб

Для розгону учасників застосували водомети і сльозогінний газ
Французька поліція затримала понад 200 учасників маніфестацій "жовтих жилетів", присутніх в суботу, 22 листопада, на шостій за рахунком акції протесту.
На черговій акції "жовтих жилетів" у Франції затримали понад 200 осіб Фото: lefigaro.fr

81 особу поміщено під варту, серед них - один з керівників руху Ерік Друе. Саме він закликав до проведення нових маніфестацій, повідомляє DW.


Фото: EPAUPG

За даними поліції Парижа, лише у французькій столиці співробітники правоохоронних органів затримали 142 людини. Для розгону учасників були застосовані водомети і сльозогінний газ.


Фото: EPAUPG

Згідно з інформацією міністерства внутрішніх справ Франції, шоста акція протесту зібрала набагато менше учасників. За офіційними даними на маніфестації вийшли близько 39 тисяч осіб, з них дві тисячі - в Парижі.


Фото: EPAUPG

Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 12 2018 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.