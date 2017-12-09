На Черкащені п'яний командир погрожував солдатам гранатою
"10 вересня близько 19:30 під час проведення заходів із завантаження військової техніки на одній зі станцій у Черкаській області (з метою переміщення), командир роти, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, погрожував підпорядкованому особовому складу вибухом гранати під час шикування. Після того, як він дістав гранату та витягнув запобіжну скобу, військовослужбовцям підрозділу вдалося зафіксувати гранату в руці офіцера та запобігти трагедії", – інформує прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону.
Додамо, за фактом інциденту прокуратура Черкаського гарнізону відкрила кримінальне провадження за ч. 4. ст. 426-1.
Наразі триває слідство. Першочергові слідчі дії вже проведено.
Нагадаємо, що у квартирі в Святошинському районі Києва 27-річний чоловік наніс більше 40-ка ножових поранень дівчині, після чого перерізав собі вени і розпоров живіт.
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