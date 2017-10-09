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На Черкащині біля розважального закладу вибухнула граната

Від вибуху ніхто не постраждав
У Черкаській області чоловік кинув гранату біля одного з розважальних закладів.
На Черкащині біля розважального закладу вибухнула граната Фото: obozrevatel.com

Інформацію про вибух біля одного з розважальних закладів повідомив відвідувач закладу. На місце поліції виїхали слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

"Як з'ясувалося на місці події, зловмисник, затримати якого працівникам поліції допомогли відпочиваючі в закладі громадяни, приніс із собою у заклад гранату Ф-1, яку підірвав поблизу, кинувши у бік парковки. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав. Осколками пошкоджено кілька автомобілів і фасад будівлі", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції області.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У розмові з працівниками поліції 37-річний затриманий, який раніше вже мав проблеми з законом і відбував реальний термін покарання, чітко пояснити свої дії не зміг. Щодо походження гранати запевнив, що вибуховий боєприпас йому подарував знайомий.

Речові докази з місця події вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) і частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв iPress.ua, минулого місяця у Дарницькому районі Києва на приватному подвір'ї стався вибух. Імовірно, невідомі кинули гранату "Ф-1".

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10 09 2017 14:17
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