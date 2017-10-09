На Черкащині біля розважального закладу вибухнула граната
Інформацію про вибух біля одного з розважальних закладів повідомив відвідувач закладу. На місце поліції виїхали слідчо-оперативна група і вибухотехніки.
"Як з'ясувалося на місці події, зловмисник, затримати якого працівникам поліції допомогли відпочиваючі в закладі громадяни, приніс із собою у заклад гранату Ф-1, яку підірвав поблизу, кинувши у бік парковки. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав. Осколками пошкоджено кілька автомобілів і фасад будівлі", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції області.
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У розмові з працівниками поліції 37-річний затриманий, який раніше вже мав проблеми з законом і відбував реальний термін покарання, чітко пояснити свої дії не зміг. Щодо походження гранати запевнив, що вибуховий боєприпас йому подарував знайомий.
Речові докази з місця події вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) і частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв iPress.ua, минулого місяця у Дарницькому районі Києва на приватному подвір'ї стався вибух. Імовірно, невідомі кинули гранату "Ф-1".
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