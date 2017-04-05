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На Черкащині чиновників міськради підозрюють у розтраті 7 млн під час будівництва басейну

Будівельні роботи тривають до цього часу
Поліція підозрює посадових осіб відділу освіти Золотоніської міської ради Черкаської області та виконавчого комітету у змові з посадовими особами ТОВ "Будівельна компанія "Семат" у розтраті бюджетних коштів під час будівництва критого басейну.
На Черкащині чиновників міськради підозрюють у розтраті 7 млн під час будівництва басейну Фото: з вільних джерел

Про це свідчить ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13 квітня. За даними слідства, у вересні 2016 року відділ освіти Золотоніської міської ради замовив БК "Семат" будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області за 7,52 млн грн, повідомляють "Наші гроші".

На підставі актів виконаних робіт у жовтні та грудні минулого року приватна фірма отримала за будівництво басейну 7,11 млн грн. Втім, як встановило слідство, басейн не збудований, і будівельні роботи тривають до цього часу.

Суд надав слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017250000000139 від 04.04.2017, доступ до документації щодо будівництва басейну, які знаходяться в Золотоніській міській раді та виконавчому комітеті.

БК "Семат" зареєстрована у смт. Макарів Київської області на Сергія Тодоровича. Керівником є Людмила Мельник. За даними "ВДЗ" та системи "ProZorro", з 2014 року фірма виграла тендерів на загальну суму 19,78 млн грн.

Нагадаємо, що Київська адміністрація виявила порушення на 129 мільйонів гривень в укладених контрактах на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.

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04 05 2017 10:37
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