CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Черкаській області за хабар у 75 тис. грн затримали голову лікарсько-кваліфікаційної комісії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Черкащині голова медкомісії вимагав від учасника АТО 75 тис грн за оформлення інвалідності
Зловмисник затриманий прокуратурою спільно з оперативниками УСБУ та ГУНП
Фото: Facebook Юрій Луценко
"Сьогодні прокуратурою Черкаської області спільно з оперативниками УСБУ та ГУНП затриманий голова лікарсько-кваліфікаційної комісії комунального закладу "Городищенське територіальне медичне об'єднання", який вимагав та отримав 75 тис. грн від учасника АТО за сприяння в оформленні комісією медичних документів для встановлення групи інвалідності", - повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.
Нагадаємо, що завідувача одного із центрів обласної лікарні Запоріжжя затримали в службовому кабінеті із хабаром у руках.
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