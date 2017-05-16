Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Черкащині голова медкомісії вимагав від учасника АТО 75 тис грн за оформлення інвалідності

Зловмисник затриманий прокуратурою спільно з оперативниками УСБУ та ГУНП
У Черкаській області за хабар у 75 тис. грн затримали голову лікарсько-кваліфікаційної комісії.
На Черкащині голова медкомісії вимагав від учасника АТО 75 тис грн за оформлення інвалідності Фото: Facebook Юрій Луценко

"Сьогодні прокуратурою Черкаської області спільно з оперативниками УСБУ та ГУНП затриманий голова лікарсько-кваліфікаційної комісії комунального закладу "Городищенське територіальне медичне об'єднання", який вимагав та отримав 75 тис. грн від учасника АТО за сприяння в оформленні комісією медичних документів для встановлення групи інвалідності", - повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

Нагадаємо, що завідувача одного із центрів обласної лікарні Запоріжжя затримали в службовому кабінеті із хабаром у руках.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2017 11:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.