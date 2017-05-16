На Черкащині голова медкомісії вимагав від учасника АТО 75 тис грн за оформлення інвалідності

У Черкаській області за хабар у 75 тис. грн затримали голову лікарсько-кваліфікаційної комісії.

"Сьогодні прокуратурою Черкаської області спільно з оперативниками УСБУ та ГУНП затриманий голова лікарсько-кваліфікаційної комісії комунального закладу "Городищенське територіальне медичне об'єднання", який вимагав та отримав 75 тис. грн від учасника АТО за сприяння в оформленні комісією медичних документів для встановлення групи інвалідності", - повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

Нагадаємо, що завідувача одного із центрів обласної лікарні Запоріжжя затримали в службовому кабінеті із хабаром у руках.