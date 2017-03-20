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На Черкащині люстрованого слідчого повернули на посаду

З єдиного реєстру люстрованих чиновників інформація про Ткаченко також зникла
У Черкаській області люстрованого антиєвромайданівського поліцейського поновлено на посаді наказом начальника.
На Черкащині люстрованого слідчого повернули на посаду Фото: dpchas.com.ua

За версією слідства слідча причетна до фальсифікації кримінальних проваджень проти євромайданівців та випадкових перехожих, інформують "Новини Черкас".

Так, люстрованого старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ткаченко Віталіну Миколаївну, було поновлено на своїй посаді наказом в.о. начальника ГУНП в Черкаській області №184 від 24.10.2016. Цей наказ скасував попередні накази щодо звільнення Ткаченко.

Посаду в.о. начальника ГУНП в Черкаській області в цей період обіймав полковник Валентин Кожухівський. Наразі він - заступник начальника ГУНП та начальник слідчого управління.

З єдиного реєстру люстрованих чиновників інформація про Ткаченко також зникла.

Отже своє питання слідчий Ткаченко вирішила із керівництвом ГУНП в Черкаській області, незважаючи на те, що з початку 2015 року відносно неї в суді розглядається кримінальна справа №712/2632/15-к за підозрою у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні та притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності під час Євромайдану.

Наразі вона працює в органах поліції, згідно поданої нещодавно декларації її середньомісячна зарплата становить близько 7 тис. грн.

Нагадаємо, у квітні Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов колишнього заступника начальника Головного слідчого управління МВС Григорія Мамки про поновлення на посаді.

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20 03 2017 14:57
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