На Черкащині люстрованого слідчого повернули на посаду

З єдиного реєстру люстрованих чиновників інформація про Ткаченко також зникла

У Черкаській області люстрованого антиєвромайданівського поліцейського поновлено на посаді наказом начальника.

За версією слідства слідча причетна до фальсифікації кримінальних проваджень проти євромайданівців та випадкових перехожих, інформують "Новини Черкас".

Так, люстрованого старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ткаченко Віталіну Миколаївну, було поновлено на своїй посаді наказом в.о. начальника ГУНП в Черкаській області №184 від 24.10.2016. Цей наказ скасував попередні накази щодо звільнення Ткаченко.

Посаду в.о. начальника ГУНП в Черкаській області в цей період обіймав полковник Валентин Кожухівський. Наразі він - заступник начальника ГУНП та начальник слідчого управління.

З єдиного реєстру люстрованих чиновників інформація про Ткаченко також зникла.

Отже своє питання слідчий Ткаченко вирішила із керівництвом ГУНП в Черкаській області, незважаючи на те, що з початку 2015 року відносно неї в суді розглядається кримінальна справа №712/2632/15-к за підозрою у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні та притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності під час Євромайдану. Наразі вона працює в органах поліції, згідно поданої нещодавно декларації її середньомісячна зарплата становить близько 7 тис. грн.

Нагадаємо, у квітні Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов колишнього заступника начальника Головного слідчого управління МВС Григорія Мамки про поновлення на посаді.