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На Черкащині матір продала новонароджену дитину за 140 тис. гривень

"Угода" відбулася на виході з пологового будинку
У Черкаській області у вівторок затримали матір, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину за 140 тис. гривень.
На Черкащині матір продала новонароджену дитину за 140 тис. гривень Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

З жінкою 1989 року народження проводять слідчі дії, - повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Інших подробиць Аброськін не повідомив.

Нагадаємо, у Хмельницькій області правоохоронці затримала жінку, яка здала в оренду для жебракування свого чотирирічного сина.

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12 06 2018 14:36
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