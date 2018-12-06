На Черкащині матір продала новонароджену дитину за 140 тис. гривень "Угода" відбулася на виході з пологового будинку

У Черкаській області у вівторок затримали матір, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину за 140 тис. гривень.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

З жінкою 1989 року народження проводять слідчі дії, - повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Інших подробиць Аброськін не повідомив. Нагадаємо, у Хмельницькій області правоохоронці затримала жінку, яка здала в оренду для жебракування свого чотирирічного сина.

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