CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Черкаській області у вівторок затримали матір, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину за 140 тис. гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Черкащині матір продала новонароджену дитину за 140 тис. гривень
"Угода" відбулася на виході з пологового будинку
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
З жінкою 1989 року народження проводять слідчі дії, - повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
Інших подробиць Аброськін не повідомив.
Нагадаємо, у Хмельницькій області правоохоронці затримала жінку, яка здала в оренду для жебракування свого чотирирічного сина.
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