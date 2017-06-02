На Черкащині обмежили рух великогабаритного транспорту через негоду

Сніг в регіоні обіцяють до кінця дня

З-за складних погодних умов в Черкаській обл. на окремих ділянках доріг введено тимчасове обмеження руху великогабаритного та великовагового транспорту.

Зокрема, з 10:30 обмеження діють на автошляхах: М-05 "Київ - Одеса" (143-274 км); Н-01 "Київ - Знам'янка" (123-241 км); Н-08 "Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя (через Кременчук) (81-169 км). Про це повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху Національної поліції.

Сьогодні, 6 лютого, синоптики прогнозують у більшості областей України опади, температура опуститься до -10 градусів.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що сильний снігопад у Києві 6 лютого триватиме цілий день. Через сильний снігопад Київ паралізували 10-бальні затори. У місті відбулося близько 15 ДТП.