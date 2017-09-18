На Черкащині оголосили режим НС через пожежу на торф'яних полях
Відзначається, що пожежа почалася ще в неділю, 17 вересня, недалеко від села Ірдинь. Його причиною стало загоряння на торф'яних полях сухої трави, повідомляє прес-служба ДержНС.
У ДержНС заявили, що станом на вечір понеділка площа загоряння становить 51 га. У ліквідації пожежі беруть участь чотири підрозділи служби та пожежні розрахунки місцевих лісництв. Задіяно 16 одиниць техніки.
Місцева влада прийняла рішення про введення в зоні дії стихії режиму надзвичайної ситуації.
"Через велику площу загоряння та появу осередків горіння на торфополях, в Ірдині відбулось виїзне засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами робочої поїздки 18 вересня рішенням комісії з ТЕБ та НС було оголошено надзвичайну ситуацію", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що з січня 2017 року в Україні в пожежах загинули понад тисяча людей, ще тисяча постраждали.
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