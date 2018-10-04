На Черкащині під час спроби захоплення підприємства затримано 50 осіб

"Рейдерські послуги" затриманих коштували по 500 грн на день

У Черкаській області поліція затримала 50 осіб за підозрою в спробі рейдерського захоплення сільського підприємства.

Спроба захоплення, за його словами, сьогодні не вдалася.

"Ринкова вартість" цих "рейдерів", які лежать обличчями вниз, - 500 грн за день роботи", - повідомив у Facebook перший заступник Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Як повідомляють користувачі соцмереж, йдеться про одну з агрофірм у Городищенському районі області.

Раніше за аналогічне правопорушення в Кіровоградській області були затримані понад три десятки людей.