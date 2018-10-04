CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Черкаській області поліція затримала 50 осіб за підозрою в спробі рейдерського захоплення сільського підприємства.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Черкащині під час спроби захоплення підприємства затримано 50 осіб
"Рейдерські послуги" затриманих коштували по 500 грн на день
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Спроба захоплення, за його словами, сьогодні не вдалася.
"Ринкова вартість" цих "рейдерів", які лежать обличчями вниз, - 500 грн за день роботи", - повідомив у Facebook перший заступник Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Як повідомляють користувачі соцмереж, йдеться про одну з агрофірм у Городищенському районі області.
Раніше за аналогічне правопорушення в Кіровоградській області були затримані понад три десятки людей.
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10 04 2018 16:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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