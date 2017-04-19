На Черкащині податкова міліція виявила підпільну АЗС, вилучене майно оцінили у два млн гривень

За результатами операції з АЗС вилучено майже 15,9 т паливно-мастильних матеріалів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області вилучили майже 16 т паливно-мастильних матеріалів на АЗС, яка функціонувала без дозвільних документів.

Про це повідомляє головне управління ДФС у Черкаській області.

У рамках проведення операції "Акциз-2017" встановлено, що посадові особи однієї з компаній на АЗС зберігають і реалізують дизельне паливо і бензин без будь-яких дозвільних документів.

За результатами операції з АЗС вилучено майже 15,9 т паливно-мастильних матеріалів, а також обладнання. Загальна вартість вилученого становить майже 1,86 млн грн. Триває перевірка.

Нагадаємо, співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві розкрили схему ухилення від сплати податків на загальну суму майже 24,5 млн. гривень.