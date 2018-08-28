CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Служби безпеки та детективи Національного антикорупційного бюро затримали на Черкащині суддю, який вимагав з порушника правил дорожнього руху хабар у 30 тисяч гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Черкащині суддя за хабар обіцяв "пробачити" водія-пияку
Суддю затримали поблизу місця проживання після одержання всієї суми неправомірної вигоди
Фото: ssu.gov.ua
За даними правоохоронців, за цю суму працівник Феміди обіцяв вплинути на рішення щодо не притягнення чоловіка до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє прес-служба СБУ.
Зазначається, що суддю затримали поблизу місця проживання після одержання всієї суми неправомірної вигоди.
За цим фактом відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання стосовно обрання йому у міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, що за перші 7 місяців 2018 року патрульні поліцейські зупинили в Україні понад 56 тис. п'яних водіїв.
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28 08 2018 12:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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