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На Черкащині суддя за хабар обіцяв "пробачити" водія-пияку

Суддю затримали поблизу місця проживання після одержання всієї суми неправомірної вигоди
Співробітники Служби безпеки та детективи Національного антикорупційного бюро затримали на Черкащині суддю, який вимагав з порушника правил дорожнього руху хабар у 30 тисяч гривень.
На Черкащині суддя за хабар обіцяв "пробачити" водія-пияку Фото: ssu.gov.ua

За даними правоохоронців, за цю суму  працівник Феміди обіцяв вплинути на рішення щодо не притягнення чоловіка до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що суддю затримали поблизу місця проживання після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

За цим фактом відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання стосовно обрання йому у міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що за перші 7 місяців 2018 року патрульні поліцейські зупинили в Україні понад 56 тис. п'яних водіїв.

 

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28 08 2018 12:16
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