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На Черкащині військова вантажівка з боєприпасами з'їхала в кювет

Попередньо дорожньо-транспортна пригода сталася, бо у військову колону вклинилася цивільна автівка - водій вантажівки намагався уникнути зіткнення
У районі с. Княжичі Звенигородського району Черкаської області військова вантажівка "Урал", яка перевозила ящики з боєприпасами, з'їхала в кювет. У результаті ніхто не постраждав.
На Черкащині військова вантажівка з боєприпасами з Фото: Сергій Радченко

Аварія сталася 25 січня під час руху військової колони, передає прес-служба Генштабу ЗСУ.

"За попередньою інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталася через вклинювання в колону цивільного автомобіля, внаслідок чого водій військової вантажівки на слизькій дорозі та на спуску вжив необхідних заходів з метою уникнення зіткнення. Постраждалих немає", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Повідомляється, що військовий "Урал" перевозив ящики з боєприпасами для забезпечення бойової підготовки. Боєприпаси перебували у неспорядженому стані.

Після аварії боєприпаси перевантажили на інші автівки, щоб військова колона продовжила рухатися за визначеним маршрутом.

Журналіст місцевої газети "Вечірні Черкаси" опублікував фото військової вантажівки, яка сьогодні близько 11:00 перевернулася на Звенигородщині.

Нагадаємо, що поблизу селища Козачі Лагері на Херсонщини зіткнулися дві військові вантажівки, один контрактник загинув, ще троє військовослужбовців постраждали.

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25 01 2019 14:37
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