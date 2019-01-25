На Черкащині військова вантажівка з боєприпасами з'їхала в кювет
Аварія сталася 25 січня під час руху військової колони, передає прес-служба Генштабу ЗСУ.
"За попередньою інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталася через вклинювання в колону цивільного автомобіля, внаслідок чого водій військової вантажівки на слизькій дорозі та на спуску вжив необхідних заходів з метою уникнення зіткнення. Постраждалих немає", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
Повідомляється, що військовий "Урал" перевозив ящики з боєприпасами для забезпечення бойової підготовки. Боєприпаси перебували у неспорядженому стані.
Після аварії боєприпаси перевантажили на інші автівки, щоб військова колона продовжила рухатися за визначеним маршрутом.
Журналіст місцевої газети "Вечірні Черкаси" опублікував фото військової вантажівки, яка сьогодні близько 11:00 перевернулася на Звенигородщині.
Нагадаємо, що поблизу селища Козачі Лагері на Херсонщини зіткнулися дві військові вантажівки, один контрактник загинув, ще троє військовослужбовців постраждали.
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