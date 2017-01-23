На Черкащині викрили шахрайку, яка нібито збирала гроші для бійців АТО

На Черкащині оперативники Служби безпеки України затримали жінку, яка збирала з підприємців гроші під виглядом допомоги для бійців АТО та привласнювала їх.

Жінку, яка протягом минулого року встигла зібрати майже 1,5 грн, 21 січня затримали в місті Сміла на Черкащині, повідомляє УНІАН.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що жителька Черкаської області збирала гроші з промислових підприємств у різних регіонах України нібито на допомогу учасникам антитерористичної операції.

Зловмисниця зареєструвала на своє ім’я фіктивний благодійний фонд. Від його імені жінка телефонувала керівникам підприємств з проханнями перерахувати гроші на рахунок фонду для надання допомоги дітям, підрозділам антитерористичної операції, соціально незахищеним верствам населення.

Шахрайка під час телефонних дзвінків представлялася чиновницею різних облдержадміністрацій або помічником високопосадовців.

Співробітники Харківського управління спецслужби задокументували, що зловмисниця встигла зібрати майже півтора мільйона гривень. Усі гроші жінка витратила в автоматах гральних салонів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 і 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень) ККУ. Наразі триває досудове слідство.

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