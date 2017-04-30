Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На Черкащині зафіксовано спроби зриву виборів, – Комітет виборців України

Виборцям видають заповнені бюлетені, проводиться незаконна агітація, бюлетені незаконно вкидаються до виборчих скриньок
Комітет виборців України заявляє про спробу зриву виборів в ОТГ на окремих дільницях в Черкаській області.
На Черкащині зафіксовано спроби зриву виборів, – Комітет виборців України Фото: facebook.com/cn.opora

Про це йдеться в повідомленні КВУ 30 квітня, пише "Українська Правда".

"На виборах Шполянської ОТГ на Черкащині зафіксовано спроби зриву виборів з боку невідомих осіб. Так, до приміщення дільниці №710825 (м.Шпола) увірвалася група невідомих чоловіків спортивної зовнішності у складі 15-20 осіб, які показово вкинули до виборчих скриньок кілька пачок бюлетенів", – зазначили в КВУ. 

"Такі показові вкидання бюлетенів свідчать про спроби зриву голосування на окремих дільницях. На місце події прибули представники правоохоронних органів", – йдеться в повідомленні. 

Раніше КВУ називав Шполу потенційною "гарячою точкою" на виборах в об'єднані громади 30 квітня.

Також у Шполі спостерігачі зафіксували на дільниці №710826 видачу виборцям заповнених бюлетенів.

"Спостерігачі зафіксували 2 випадки, коли виборцям видавалися бюлетені із поставленою позначкою навпроти прізвища одного із кандидатів. Складено відповідні акти про порушення виборчого законодавства, на дільницю прибули представники правоохоронних органів", – заявили в КВУ.

Окрім того на Чернігівщині "Радикальна партія" відкрито агітує в день виборів. 

"У Менській об'єднаній громаді на Чернігівщині зафіксовано факти незаконної агітації в день виборів від імені Радикальної партії Олега Ляшка – на балконах багатоквартирних будинків у Мені, яка є центром відповідної ОТГ, вивішено агітаційні плакати із символікою РПЛ", – повідомляють у КВУ. 

Як повідомляє ОПОРА, у Рівненській області спостерігача не пускали на ранкове засідання на ДВК №560563 у с. Мятин, аргументуючи тим, що він мав зареєструватися до початку ранкового засідання о 7:15.

На ДВК 56062 у с. Хорупань та ДВК №560562 у с. Смордва не розпочали вести протокол ранкового засідання, також у населених пунктах виявлено друковану агітацію кандидатів.

На Харківщині на виборах до Нововодолазької ОТГ було виявлено агітацію у день голосування та ймовірний підвіз виборців на дільницю №630677.

Нагадаємо, в неділю, 30 квітня, у 47 об’єднаних територіальних громадах із 19 областей відбуваються перші вибори депутатів та голів місцевих рад.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 04 2017 19:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бурштинова весна та втрачене покоління

Бурштинова весна та втрачене покоління

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.