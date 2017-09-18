На Черкащину приїхали вже близько 2200 хасидів-паломників
Більшість прибула через аеропорт "Бориспіль", а також аеропорти "Львів", "Одеса", "Херсон" та пункти пропуску "Краковець" і "Могилів-Подільський".
За даними ДПСУ, за добу до столичних летовищ прибули 9 чартерних рейсів з хасидами-паломниками. Про це повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби.
Загалом цього року очікує прибуття в Україну близько 40 тисяч прочан із більш ніж 20 країн світу.
З 20 по 21 вересня в місті Умань Черкаської області відбудеться святкування Нового року за іудейським календарем.
Прихильники хасидизму щорічно збираються в Умані, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810 рр.) - засновник Брацлавського (Бреславського) хасидизму.
Зазначимо, минулого року Умань прийняла більше 30 тисяч паломників. Усі євреї, які представляють течію брацлавського хасидизму, вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана - духовного вождя хасидів, святого, який останній рік свого життя провів в Умані. Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть юдейський Рош га-Шана біля його могили, то наступний рік буде щасливим для них.
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