На Чернігівщині потяг врізався в автомобіль: загинула жінка

У суботу, 1 липня, на переїзді між селами Хвилівка і Кропив'яне під Ніжином (Чернігівська область) вантажний поїзд врізався в автомобіль Hyundai Santa Fe.

У результаті загинула 55-річна пасажирка автомобіля, а його 56-річний водій потрапив до Ніжинської центральної міської лікарні з тілесними ушкодженнями, повідомляє поліція Чернігівської області.



Фото: ГУНП у Чернігівській області

Поліцейські вважають, що водій проігнорував знак STOP перед переїздом і не переконався в тому, що по колії не прямує поїзд.



Фото: ГУНП у Чернігівській області

У зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини.

Нагадаємо, що електропоїзд і пасажирський автобус зіткнулися на нерегульованому переїзді в Вінницькій області. Загинув водій автобуса. Пасажирів в автобусі не було.