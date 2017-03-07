На Чернігівщині потяг врізався в автомобіль: загинула жінка
У результаті загинула 55-річна пасажирка автомобіля, а його 56-річний водій потрапив до Ніжинської центральної міської лікарні з тілесними ушкодженнями, повідомляє поліція Чернігівської області.
Фото: ГУНП у Чернігівській області
Поліцейські вважають, що водій проігнорував знак STOP перед переїздом і не переконався в тому, що по колії не прямує поїзд.
Фото: ГУНП у Чернігівській області
У зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини.
Нагадаємо, що електропоїзд і пасажирський автобус зіткнулися на нерегульованому переїзді в Вінницькій області. Загинув водій автобуса. Пасажирів в автобусі не було.
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