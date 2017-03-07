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На Чернігівщині потяг врізався в автомобіль: загинула жінка

Водій начебто проігнорував знак STOP на переїзді
У суботу, 1 липня, на переїзді між селами Хвилівка і Кропив'яне під Ніжином (Чернігівська область) вантажний поїзд врізався в автомобіль Hyundai Santa Fe.
На Чернігівщині потяг врізався в автомобіль: загинула жінка Фото: ГУНП у Чернігівській області

У результаті загинула 55-річна пасажирка автомобіля, а його 56-річний водій потрапив до Ніжинської центральної міської лікарні з тілесними ушкодженнями, повідомляє поліція Чернігівської області.


Фото: ГУНП у Чернігівській області

Поліцейські вважають, що водій проігнорував знак STOP перед переїздом і не переконався в тому, що по колії не прямує поїзд.


Фото: ГУНП у Чернігівській області

У зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини.

Нагадаємо, що електропоїзд і пасажирський автобус зіткнулися на нерегульованому переїзді в Вінницькій області. Загинув водій автобуса. Пасажирів в автобусі не було.

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03 07 2017 16:37
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